Казахстан установил новый рекорд по медалям на Паралимпийских играх

Казахстан обновил свой рекорд по медалям на Паралимпийских играх, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первые медали были добыты в Рио-2016 - золото и серебро. В Токио-2020 у казахстанской команды уже три награды - Давид Дегтярев занял первое место в пауэрлифтинге, Ануар Сариев - второе в дзюдо. Другой казахстанский дзюдоист Темиржан Даулет вышел в финал олимпийского турнира и как минимум гарантировал себе серебро.

Напомним, на Паралимпиаде-2020 Казахстан представят 25 спортсменов в семи видах спорта.

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