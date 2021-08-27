Казахстанский дзюдоист Ануар Сариев завоевал серебро на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 27 августа, он дошел до финала в весовой категории до 60 килограммов. В решающей схватке Сариев уступил Вугару Ширинли из Азербайджана.

Напомним, что это вторая медаль и первое серебро в копилке сборной Казахстана. Ранее золото завоевал парапауэрлифтер Давид Дегтярев.

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