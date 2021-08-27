Рекордсмен Азии, пять лет в спорте. Что нужно знать о победителе Паралимпиады Давиде Дегтяреве

Казахстан на Паралимпийских играх в Токио отметился первой медалью, которая стала золотой. Ее автор - пауэрлифтер Давид Дегтярев. Спортсмен до своего главного успеха в карьере успел достичь ярких результатов, среди которых рекорд Азии. Подробнее о герое - в материале Vesti.kz.

Давид Дегтярев представил страну в категории до 54 килограммов. И сделал это великолепно. Казахстанец выиграл Паралимпиаду в первом же подходе, подняв 170 килограммов. Такой вес больше никому из участников не покорился.

После этого он чисто выполнил еще две попытки, закрепив свой успех. Итогом его выступления стали 174 килограмма. К слову, это не самые большие килограммы, которые Давид показывал на мировом уровне. В его активе есть результат в 185 килограммов.

Именно столько он поднял на Кубке мира в Тбилиси. Успешная попытка принесла ему не только победу на турнире, но и рекорд Азии. В Токио же на подобные веса идти не пришлось, что говорит о его большом потенциале и статусе одного из мировых лидеров.

К этим достижениям он шел практически пять лет. Свою спортивную карьеру он начал в 2016 году. Тренируется представитель Акмолинской области (родился в Атбасаре в 1996 году) под руководством тренера Юрия Колесникова.

Через два года он смог исполнить мечту - выступить на Азиатских параиграх в Джакарте. Причем он не просто стал участником, а поднялся на вторую ступень пьедестала, что стало одним из важных шагов на пути к награде Паралимпийских игр.

В этом же сезоне Дегтярев выиграл серебро чемпионата Азии.

В 2020 году состоялся отборочный чемпионат Казахстана. Победители и призеры получали возможность выступить на лицензионном Кубке мира FAZZA. Дегтярев в рамках ЧРК сумел четыре раза обновить рекорд страны.

Перед Паралимпиадой Дегтярев возглавил мировой рейтинг, подтвердив статус фаворита уже непосредственно на самих соревнованиях.

Еще раз поздравляем казахстанского героя!

Фото: paralympic.kz

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