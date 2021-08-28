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Дзюдоист Темиржан Даулет принес Казахстану третью медаль на Паралимпиаде-2020

Дзюдоист Темиржан Даулет принес Казахстану третью медаль на Паралимпиаде-2020
©instagram.com/kazparalympics/
Новости спорта Соревнования Паралимпиада

Казахстанский дзюдоист Темиржан Даулет вышел в финал Паралимпиады-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 73 килограммов он иппоном одолел грузина Георгия Калдани.

Таким образом, Даулет будет бороться за золото, гарантировав себе как минимум серебряную медаль. В решающем поединке ему будет противостоять Феруз Саидов из Узбекистана.

На данный момент в активе Казахстана две медали. Золото взял Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а серебро - Ануар Сариев (дзюдо).

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Метки:
Паралимпиада-2020 Япония Паралимпийские игры Дзюдо

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