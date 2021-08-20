Паралимпийские игры в Токио: кто представит Казахстан

Совсем скоро, 24 августа, в Токио будет дан старт Паралимпийским играм. Казахстан на соревнованиях представят 25 спортсменов в семи видах спорта. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Столица Японии будет принимать масштабный старт уже во второй раз. Впервые данные соревнования в Токио состоялись в 1964 году. При этом изначально Олимпиада и Паралимпиада проходили в разных странах. Лишь с 1988 года (Сеул) эти турниры стали организовывать в одном месте.

Спортивная программа Паралимпийских игр в Токио претерпела некоторые изменения. Так, впервые пройдут соревнования по таеквондо и бадминтону, что делает предстоящее событие историческим. Также добавились новые дисциплины в гребле.

Казахстан на Паралимпиаде представят 25 спортсменов, которые будут бороться за ценные медали в семи видах спорта. Наши паралимпийцы впервые завоевали лицензии в параканоэ и парапулевой стрельбе.

Плавание:

Нурдаулет Жумагали (S13. 50 метров вольным стилем, 200 метров комплексное плавание, 100 метров брассом)

Нурали Советканов (SB13. 100 метров брассом)

Сиязбек Далиев (S5. 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине, 50 метров баттерфляем)

Ержан Салимгереев (S6. 100 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем)

Зульфия Габидулина (S4. 50 метров вольным стилем, 50 метров на спине, 150 метров комплексное плавание)

Роман Агалаков (S13. 50 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем)

Алия Рахимбекова (S12. 100 метров брассом, 100 метров на спине, 100 метров вольным стилем)

Легкая атлетика:

Дастан Мукашбеков (F36. Толкание ядра)

Салтанат Абылкасымқызы (T35. Бег на 100 и 200 метров)

Дзюдо:

Жанбота Аманжол (90 килограммов)

Зарина Байбатина (свыше 70 килограммов)

Темиржан Даулет (73 килограмма)

Даяна Федосова (57 килограммов)

Ануар Сариев (60 килограммов)

Галымжан Смагулулы (81 килограмм)

Каноэ:

Бибарыс Спатай (KL2)

Таеквондо:

Нурлан Домбаев (75 килограммов)

Нышан Омирали (свыше 75 килограммов)

Камила Досмалова (58 килограммов)

Пауэрлифтинг:

Давид Дегтярев (54 килограмма)

Раушан Койшыбаева (67 килограммов)

Рахмеджан Хамаев (88 килограммов)

Гульбану Абдыхалыкова (50 килограммов)

Алина Солодухина (45 килограммов)

Пулевая стрельба:

Айсулу Джумабаева (SH1. Стрельба из пистолета, 10 метров)

Плавание начинается 25 августа. Розыгрыш медалей в пауэрлифтинге пройдет с 26 по 30 августа. Соревнования по дзюдо продлятся три дня: с 27 по 29 августа. 2 сентября состоится квалификация в гребле на каноэ.

31 августа Джумабаева выступит в стрельбе. Таеквондисты стартуют с 2 сентября. Соревнования по легкой атлетике пройдут с 27 августа по 5 сентября.

Завершится Паралимпиада 5 сентября.

Фото: paralympic.kz

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