Казахстанец обошёл абсолютного чемпиона и взял медаль чемпионата мира

Казахстанец Нурдаулет Жумагали стал серебряным призёром чемпионата мира по пара плаванию, проходящем в Сингапуре, передают Vesti.kz.

Жумагали занял второе место на дистанции 100 метров брассом, показав результат 1:06.64. Первое место занял выступающий в нейтральном статусе Тимофей Гук (1:06.51), а третьим финишировал украинец Алексей Федина (1:06.99).

Для Нурдаулета это уже третья серебряная медаль чемпионатов мира: ранее он становился призёром в 2022 году на Мадейре и в 2023 году в Манчестере.

Чемпионат мира по пара плаванию проходит с 21 по 27 сентября и собрал около 600 участников из 75 стран. За Казахстан выступают 7 спортсменов. Турнир в Сингапуре является первым значимым чемпионатом нового паралимпийского цикла и важным этапом на пути к Паралимпийским играм в Лос-Анджелесе 2028 года.

Алексей Федина – один из успешнейших пловцов-паралимпийцев в истории. Абсолютный чемпион Паралимпиад: брал золото в Пекине, Лондоне и Рио-Де-Жайнеро на дистанции 100 метров брассом. Также является четырёхкратным чемпионом мира на дистанции 100 метров брассом.