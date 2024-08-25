Российский спортсмен перевернулся на финише и лишился золота чемпионата мира

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Сегодня 14:34
©Кадр из видео

Российский каноист Захар Петров перевернулся на финише заезда на 500 метров на чемпионате мира в Самарканде (Узбекистан), передают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Отмечается, что нос каноэ россиянина первым пересек финишную линию, но лодка перевернулась, в результате чего спортсмен выпал из нее. В официальном протоколе указано, что Петров не финишировал.

В итоге золото завоевал молдаванин Сергей Тарновский. Серебряным призером стал чех Мартин Фукса, третьим финишировал румын Кэтэлин Кирилэ.

Напомним, что представительница Казахстана Мария Бровкова добралась до пьедестала почета в Самарканде, подробности - тут.

Метки:
Казахстан Узбекистан

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