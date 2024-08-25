Казахстанская байдарочница выиграла медаль чемпионата мира в Узбекистане

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Сегодня 12:59
©Владислав Семенов

Представительница Казахстана Мария Бровкова стала призером чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде (Узбекистан), передают Vesti.kz.

Она взяла бронзу на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров с результатом 02:09.731.

На чемпионате мира разыгрываются 20 комплектов наград (10 в гребле на байдарках и 10 в гребле на каноэ) в неолимпийских дисциплинах.

Канал в Самарканде длиной 2215 метров и шириной 118 метров был открыт в 1981 году. Точных аналогов этого канала всего два в мире: гребной канал "Москва" и канал "Обершлайсхайм" в Мюнхене. В реконструкцию канала в свое время было вложено 50 миллионов долларов.

Метки:
Казахстан Узбекистан

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