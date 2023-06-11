Сборная Казахстана во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира по сокка

Сборная Казахстана вышла в финал чемпионата мира по новой дисциплине - сокка, проходящим в Эссене (Германия), передает корреспондент Vesti.kz.

В решающей встрече казахстанцы померятся силами с Украиной. Игра состоится сегодня, 11 июня, в 00.00 по времени Астаны.

На пути к финалу наша команда обыграла сборные Молдовы (3:1), Кипра (2:1), США (1:1, пенальти - 2:1) и Мексики (2:2, пен. 5:4). При этом, украинцы одержали победы над Албанией (3:1), Марокко (3:1), Бразилией (1:1, пен. 2:0) и Хорватией (1:0).

Примечательно, что на групповой стадии команда Казахстана крупно проиграла Украине (2:6) и заняла итоговое третье место в группе.

Отметим, что сборная Казахстана во второй раз подряд вышла в финал ЧМ. На прошлогоднем мундиале каахстанцы в борьбе за «золото» проиграли Бразилии (0:3). В начале апреля казахстанская команда выиграла чемпионат Европы-2023.

Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.