Решена судьба сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет сохранит прежний порядок участия российских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года, как это было в Париже-2024. Об этом на пресс-конференции заявила глава МОК Кирсти Ковентри, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Командные виды остаются недоступны

Российские спортсмены снова не смогут участвовать в командных соревнованиях. Международная федерация хоккея (ИИХФ) уже утвердила состав групп мужского и женского турниров Олимпиады 2026 года — российские команды в них не вошли. В ИИХФ подчеркнули, что окончательное решение остается за МОК.

История отстранений

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. На Олимпиаде 2022 года команда успела занять второе место до отстранения.

Олимпиада-2026 в Италии

Игры пройдут с 6 по 23 февраля 2026 года. Российские спортсмены примут участие в нейтральном статусе, а точное число участников станет известно позднее.