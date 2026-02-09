С рекордом решилась судьба медалей с участием Казахстана на Олимпиаде-2026

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) состоялись соревнования по конькобежному спорту среди женщин, сообщают Vesti.kz.

В соревнованиях на 1000 метров в числе 30 спортсменок приняли участие три казахстанки: Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Кристина Силаева.

По итогам заезда Морозова показала 14-е время с результатом 1:16.00, уступив более трех секунд победительнице.

Голубева заняла 19-е место со временем 1:16.40, проиграв чемпионке свыше четырех секунд.

Елизавета Голубева

Силаева завершила выступление на 28-м месте. Ее отставание от победительницы составило свыше пяти секунд.

Кристина Силаева

Чемпионкой стала конькобежка из Нидерландов Юта Леердам, показавшая время 1:12.31. При этом, она установила олимпийский рекорд.

Ее соотечественница Фемке Кок отстала на 0,28 секунды, показав время 1:12.59 и стала обладательницей серебра.

Японка Михо Такаги завоевала бронзовую медаль. Она уступила чемпионке свыше одной секунды, показав время 1:13.95.

Фото: Сали Сабиров/НОК РК (1,2)