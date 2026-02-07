На Олимпиаде-2026 определили судьбу медалей с участием Казахстана

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) состоялись соревнования в женском скиатлоне, сообщают Vesti.kz.

В соревнованиях на дистанции 10+10 км были заявлены 70 спортсменок, в том числе две казахстанки Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина. Шалыгина стала 53-й, а Степашкина-60-й.

Победительницей стала шведская лыжница Фрида Карлссон. Серебро у ее соотечественницы Эббы Андерсон. Бронзу завоевала норвежская спортсменка Хейди Венг.

Напомним, в составе сборной Казахстана на Играх — по 18 спортсменов у мужчин и женщин.

Подробный календарь стартов казахстанских атлетов на Олимпийских играх 2026 года доступен по ссылке.