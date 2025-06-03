МОК принял решение по сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026

Решение Международной федерации хоккея (IIHF) о неучастии мужской и женской сборных России по хоккею в нейтральном статусе в Олимпиаде 2026 года соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МОК, передают Vesti.kz.

2 июня IIHF объявила, что после запроса МОК приняла окончательное решение о недопуске сборных России до Олимпиады.

"Рекомендация исполнительного совета МОК от марта 2023 года в отношении команд спортсменов с российским паспортом остается в силе. Она заключается в том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой. Мы принимаем к сведению, что IIHF подтвердила намерение следовать этой рекомендации", - говорится в сообщении.

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

В феврале ограничения для российской команды продлили до чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии. По указаниям МОК от 28 мая сформировали группы хоккейных турниров. Вместо России в них включили французские команды.

Состав групп мужского турнира:



группа A: Канада, Швейцария, Чехия, Франция;



группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия;



группа C: США, Германия, Латвия, Дания.

Женский турнир:



группа A: Канада, США, Финляндия, Чехия, Швейцария



группа B: Япония, Швеция, Германия, Италия, Франция

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.