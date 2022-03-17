МОК принял решение по допуску России к Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) проводит переговоры с международными федерациями зимних видов спорта по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщил спортивный директор МОК Кит Макконнелл, передают Vesti.kz.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо. Ранее шведский телеканал SVT сообщил, что МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2026.

"Мы ведем переговоры с зимними федерациями. Приводим пример летних федераций, пример Олимпиады в Париже, где без каких-либо проблем выступили нейтральные спортсмены, приводим совершенно ясный и четкий протокол с принципами допуска российских и белорусских атлетов, как касающиеся антидопинга, так и индивидуального соответствия критериям нейтральности. Объясняем, как это работает на практике. Есть хорошее понимание работы этих протоколов в летних видах спорта", - заявил Макконнелл на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК.

При этом спортивный директор отметил, что уже есть принятые решения.

"Дискуссии продолжаются, уже принято решение о выступлении россиян и белорусов в ски-альпинизме, планируется возвращение в конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке. Мы ведем переговоры с другими зимними федерациями", - добавил он.

Напомним, в конце февраля 2022 года большинство международных спортивных организаций отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях по рекомендации МОК.



На Олимпиаде 2024 года в Париже россиянам разрешили участвовать лишь в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.