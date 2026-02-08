Казахстанские биатлонисты выступили на Олимпиаде-2026: результаты

Сборная Казахстана по биатлону заняла последнее место в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, не сумев завершить гонку, передают Vesti.kz.

В старте дисциплины 4×6 км приняли участие 21 национальная команда, каждая из которых была представлена двумя мужчинами и двумя женщинами.

На первых этапах казахстанцы смотрелись уверенно: Владислав Киреев и Асет Дюсенов удерживали команду в районе топ-11, демонстрируя конкурентоспособный темп. Однако во второй половине дистанции ситуация резко ухудшилась. Женские этапы бежали Милана Генева и Айша Ракишева, и именно на этом отрезке национальная команда начала серьёзно терять позиции.

Перед заключительной стрельбой сборная Казахстана уже отставала от лидера на круг, из-за чего была снята с дистанции по регламенту соревнований. В результате команда стала единственной, кто не сумел финишировать, и заняла 21-е, последнее место в итоговом протоколе.

В сумме казахстанские биатлонисты за гонку зашли на один штрафной круг и использовали 13 дополнительных патронов, что существенно сказалось на итоговом результате.

Победителем смешанной эстафеты стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Италии, бронза досталась биатлонистам Германии.