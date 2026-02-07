Казахстан начал выступление на Олимпиаде-2026

Казахстанские атлеты стартовали на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), сообщают Vesti.kz.

Первыми от Казахстана на старт вышли Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина, которые выступают в лыжном скиатлоне у женщин. Они соревнуются на дистанции 10+10 км.

Также сегодня на олимпийском льду в беге на 3000 метров в конькобежной программе выступят представительницы Казахстана Надежда Морозова и Елизавета Голубева.

В составе сборной Казахстана на Играх — по 18 спортсменов у мужчин и женщин. Честь вынести государственный флаг страны на церемонии открытия выпала шорт-трекисту Денису Никише и фристайлистке Аяулым Амреновой, представляющей могул.

Подробный календарь стартов казахстанских атлетов на Олимпийских играх 2026 года доступен по ссылке.