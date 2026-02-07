Казахстан был близок к медалям Олимпиады-2026

Казахстанки Надежда Морозова и Елизавета Голубева выступили в беге на 3000 метров в конькобежной программе на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), сообщают Vesti.kz.

В итоге, Морозова стала шестой с результатом (4:01.20), а Голубева - десятой (4:03.30).

Победительницей стала итальянка Франческа Лоллобриджида, показавшая олимпийский рекорд - 3:54.28.

Серебро завоевала норвежка Ранье Виклунд - 3:56.54, а бронзу - канадская конькобежка Валери Мальте - 3:56.93.

Примечательно, что Голубева, проигравшая чемпионке девять секунд по ходу гонки шла на промежуточном третьем месте, а Морозова, уступившая Лоллобриджиде почти семь секунд вовсе лидировала.

Елизавета Голубева Фото: Сали Сабиров/НОК РК©