Где и когда смотреть церемонию открытия Олимпиады-2026 с участием Казахстана

Сегодня, в ночь с 6 на 7 февраля, в Италии стартуют зимние Олимпийские игры-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Церемония открытия пройдёт в необычном формате и охватит сразу несколько локаций. Центральной площадкой торжеств станет легендарный стадион "Сан-Сиро" в Милане.

При этом праздничные мероприятия состоятся и в олимпийских кластерах, расположенных в разных регионах северной части страны. Олимпийский огонь будет зажжён не только в Милане, но и в Кортина-д’Ампеццо, одном из ключевых центров Игр.

Церемония открытия состоится на телеканалах Qazsport и Qazaqstan и начнётся в 23:55 по казахстанскому времени.

Соревнования состоятся сразу в нескольких локациях — в Милане и в горном кластере.

В состав сборной Казахстана вошли 36 атлетов, которые представят страну в десяти видах спорта.

В команде по 18 мужчин и 18 женщин. Почётная миссия нести флаг Казахстана на церемонии открытия доверена представителю шорт-трека Денису Никише и фристайлистке Аяулым Амреновой, выступающей в дисциплине могул.

Ознакомиться с полным расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026 можно по ссылке.

