Олимпиада-2026
Сегодня 03:47

Главные кадры с церемонии открытия Олимпиады-2026 и выход Казахстана

Казахстан на открытии Олимпиады-2026. Фото: НОК РК, Турар Казангапов©

В Италии состоялось официальное открытие зимних Олимпийских игр-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz с места событий. Участие в нем приняли и казахстанские спортсмены.

Главное торжество прошло на футбольном стадионе "Сан‑Сиро" в Милане. Но также парады атлетов организовали в горном кластере. 

Церемония - уникальная. Впервые в истории были установлены сразу две чаши с олимпийским огнем. Их зажгли одновременно в Милане и в Кортина‑д’Ампеццо.

Вот таким необычным образом факел был доставлен в горный кластер в Ливиньо.


Идея церемонии - Милан как столица мировой моды. В центре внимания был легендарный кутюрье Джорджио Армани, который скончался в прошлом году. 

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2006 в Турине гимн исполнял оперный певец Андреа Бочелли. Спустя ровно 20 лет он выступил во время финальной эстафеты огня с произведением Nessun Dorma. Зажечь огонь зимних Олимпийских игр-2026 доверили трехкратным олимпийским чемпионам, звездам горнолыжного спорта - Альберто Томбе и Деборе Компаньони.


Также выступили такие мировые звезды, как певицы Мэрайя Кэри и Лаура Паузини, пианист-виртуоз Лан Ланг, а также голливудская звезда Шарлиз Террон.


Знаменосцем Казахстана в Милане стал шорт-трекист Денис Никиша.


Знаменосцем Казахстана в Ливиньо стала могулистка Аяулым Амренова. 

В состав национальной сборной Казахстана вошли 36 спортсменов, которые выступят в 10 олимпийских дисциплинах. Мужчин и женщин в команде поровну — по 18.

Всего на Олимпиаде-2026 в Италии будет разыграно 116 комплектов наград. Это на семь больше, чем на предыдущих Играх-2022 в Пекине. Соревнования пройдут в 16 дисциплинах, в том числе впервые медали разыграют в ски-альпинизме.

Фото: НОК РК, Сали Сабиров/Турар Казангапов