Чемпионка Олимпиады-2026 показала сломанную золотую медаль

У ещё одной спортсменки возникли проблемы с олимпийской наградой Игр-2026, которые проходят в Италии. На этот раз инцидент произошёл с американской фигуристкой Алисой Лью — обладательницей золотой медали в командном турнире, передают Vesti.kz.

Спортсменка опубликовала в социальных сетях видео, на котором продемонстрировала свою награду с повреждённым креплением: у медали отломалась деталь, предназначенная для фиксации ленты. К публикации Лью отнеслась с иронией, подписав ролик фразой:

"Моей медали лента не нужна".

Этот случай стал уже не первым на Олимпийских играх-2026. Ранее, 7 февраля, о проблемах с наградой сообщала шведская лыжница Эбба Андерссон, завоевавшая серебро в скиатлоне — у неё также была зафиксирована поломка медали.

Отметим, что Зимние Олимпийские игры-2026 проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Несмотря на высокий уровень организации соревнований, случаи с повреждёнными наградами уже вызвали обсуждение в спортивном сообществе и среди болельщиков.