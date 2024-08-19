В Узбекистане раскрыли секрет успеха боксеров на Олимпиаде-2024

Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
Сегодня 10:57
©instagram.com/boxinguzbekistan_official/

Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев прокомментировал успешное выступление своих подопечных на Олимпийских играх-2024, прошедших в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

"В чем наш секрет? Я думаю, в сплоченности. Мы круглосуточно работали, каждый день. Для каждого пригласили тренера. Ошибаться нельзя было. Если в корне взять, то внимание сверху от президента идет. Все, что мы попросили, они для нас сделали. Не было такого, что чего-то не хватало.

А я создавал план, чтобы каждый тренер делал свою работу. Например, я говорю кубинцу: "Вечерняя тренировка на стадионе - это твоя работа", а тренеру по кардио говорю: "На утренней ты будешь". Каждый тренер работал от души: они сделали свою работу на высшем уровне. Я контролировал каждого из этих тренеров.

В ребятах я тоже был уверен: у нас ментальность, менталитет узбекский, обычаи - все сохранено. Мы все отдаем для родины, для родных, для семьи - у пацанов ничего не остается внутри, все отдают до последнего. Оставалось дело за подготовкой, но мы их так подготовили - я сам кайфовал, как работал, - сказала Киличев в интервью Youtube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".

Сколько боксеры из Узбекистана заработали за 5 золотых на Олимпиаде-2024

Напомним, узбекские боксеры завоевали пять золотых медалей на Олимпиаде-2024. Чемпионами стали Хасанбой Дусматов (до 51 килограмма), Абдумалик Халоков (57), Асадхуджа Муйдинхуджаев (71), Лазизбек Муллажонов (92) и Баходир Джалолов (92+).

Для сравнения, мужская сборная Казахстана была представлена в Париже также в семи весовых категориях, но только один боксер завоевал медаль - Нурбек Оралбай стал серебряным призером. После ОИ главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов и еще 10 специалистов были уволены. Подробности - тут.

Это провал? Сборная Казахстана по боксу осталась без золота на Олимпиаде-2024

Метки:
Олимпиада-2024 Узбекистан Бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:57
Олимпиада-2024
В Узбекистане раскрыли секрет успеха боксеров на Олимпиаде-2024
Сегодня , 10:41
Олимпиада-2024
Новый тренер назвал причины провала Казахстана в боксе на Олимпиаде
Сегодня , 08:15
Олимпиада-2024
Бибосынов сделал заявление об уходе из сборной Казахстана после отставки Айтжанова
Вчера , 13:43
Олимпиада-2024
Призер Олимпиады из Казахстана решил жениться: кто его избранница?
17 августа, 12:00
Олимпиада-2024
"Очень благодарна". Бегунья из Кыргызстана рассказала о помощи казахстанцев на Олимпиаде
16 августа, 23:10
Олимпиада-2024
В России оценили выбор нового тренера сборной Казахстана по боксу
16 августа, 20:41
Олимпиада-2024
Казахстан? Известный промоутер решил подписать боксеров с Олимпиады-2024
16 августа, 19:24
Олимпиада-2024
Историческому призеру Олимпиады подарили машину в Казахстане
16 августа, 16:51
Олимпиада-2024
Сборная Казахстана по боксу получила нового тренера
16 августа, 13:00
Олимпиада-2024
"Она выше и руки длиннее". Кызайбай сделала признание о скандальной боксерше
© 2008 - 2024 ТОО «EML»