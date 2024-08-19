В Узбекистане раскрыли секрет успеха боксеров на Олимпиаде-2024

Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев прокомментировал успешное выступление своих подопечных на Олимпийских играх-2024, прошедших в Париже (Франция), передают Vesti.kz.
"В чем наш секрет? Я думаю, в сплоченности. Мы круглосуточно работали, каждый день. Для каждого пригласили тренера. Ошибаться нельзя было. Если в корне взять, то внимание сверху от президента идет. Все, что мы попросили, они для нас сделали. Не было такого, что чего-то не хватало.
А я создавал план, чтобы каждый тренер делал свою работу. Например, я говорю кубинцу: "Вечерняя тренировка на стадионе - это твоя работа", а тренеру по кардио говорю: "На утренней ты будешь". Каждый тренер работал от души: они сделали свою работу на высшем уровне. Я контролировал каждого из этих тренеров.
В ребятах я тоже был уверен: у нас ментальность, менталитет узбекский, обычаи - все сохранено. Мы все отдаем для родины, для родных, для семьи - у пацанов ничего не остается внутри, все отдают до последнего. Оставалось дело за подготовкой, но мы их так подготовили - я сам кайфовал, как работал, - сказала Киличев в интервью Youtube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова".
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Напомним, узбекские боксеры завоевали пять золотых медалей на Олимпиаде-2024. Чемпионами стали Хасанбой Дусматов (до 51 килограмма), Абдумалик Халоков (57), Асадхуджа Муйдинхуджаев (71), Лазизбек Муллажонов (92) и Баходир Джалолов (92+).
Для сравнения, мужская сборная Казахстана была представлена в Париже также в семи весовых категориях, но только один боксер завоевал медаль - Нурбек Оралбай стал серебряным призером. После ОИ главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов и еще 10 специалистов были уволены. Подробности - тут.
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