Тренер сборной Узбекистана вынес вердикт финалу казахского боксера на Олимпиаде-2024

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Сегодня 09:41
©Сали Сабиров

Главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев дал интервью для YouTube-канала "Студия бокса Виктора Ялымова", в котором оценил финальный бой Олимпиады-2024 между украинцем Александром Хижняком и казахстанцем Нурбеком Оралбаем, передает Vesti.kz.

Их поединок прошел в весе до 82 килограмм и завершился победой украинца раздельным решением судей. Так Хижняк стал олимпийским чемпионом, а казахстанец принес единственное серебро мужской сборной Казахстана по боксу.

- Одним из победителей олимпийского турнира стал украинец Александр Хижняк. Как вам его бокс вообще?

- Он заслужил. Честно, Хижняк заслужил. Он ради этого много чего отдал. В Токио в финале, сам знаешь, что случилось. Он ждал, терпел, но он заслужил, он чистым заслуженным чемпионом стал. Я, как боксер и тренер, был рад, когда он чемпионом стал.

Напомним, что мужская сборная Узбекистана завоевала пять из семи золотых медалей на минувших Олимпийских играх.

Метки:
Олимпиада-2024 Бокс Узбекистан Украина Оралбай Нурбек

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