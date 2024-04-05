Стало известно о планах Месси на Олимпиаду

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Сегодня 09:23
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Форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси может выступить на Олимпиаде-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Гастона Эдула.

В олимпийскую сборную можно пригласить троих игроков старше 23 лет. По информации источника, этими футболистами могут стать Месси, голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес и защитник «Бенфики» Николас Отаменди.

Отмечается, что с участием Месси может возникнуть сложность, поскольку в МЛС матчи проходят летом, но 36-летний аргентинец пока не отклонил возможность принять участие в Олимпийских играх.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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