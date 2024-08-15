Скандальную боксершу наградили после Олимпиады-2024

Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
15 августа 22:30
©instagram.com/Coa.dz

Алжирская боксерша Иман Хелиф получила награду от президента страны Абдельмаджида Теббуна, передают Vesti.kz.

У себя в соцсетях она отметила, что была награждена орденом за "Национальные заслуги".

Хелиф выиграла золото Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 66 килограммов. 

В 1/8 финала ОИ-2024 итальянка Анджела Карини отказалась от боя с Хелиф на 46-й секунде после его начала. 

Впоследствии Хелиф лишили права быть знаменосцем на закрытии Олимпийских игр.

Хелиф - одна из двух боксерш, допущенных к Олимпиаде, несмотря на то, что в прошлом году ее дисквалифицировали с женского чемпионата мира за провал тестов на тестостерон и соответствие гендерным критериям.

Оскандалившаяся боксерша подала иск против Маска, Трампа и автора "Гарри Поттера"


Метки:
Алжир Бокс Олимпиада-2024

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:00
Олимпиада-2024
"Очень благодарна". Бегунья из Кыргызстана рассказала о помощи казахстанцев на Олимпиаде
Вчера , 23:10
Олимпиада-2024
В России оценили выбор нового тренера сборной Казахстана по боксу
Вчера , 20:41
Олимпиада-2024
Казахстан? Известный промоутер решил подписать боксеров с Олимпиады-2024
Вчера , 19:24
Олимпиада-2024
Историческому призеру Олимпиады подарили машину в Казахстане
Вчера , 16:51
Олимпиада-2024
Сборная Казахстана по боксу получила нового тренера
Вчера , 13:00
Олимпиада-2024
"Она выше и руки длиннее". Кызайбай сделала признание о скандальной боксерше
Вчера , 11:24
Олимпиада-2024
Назым Кызайбай рассказала о работе в поле и трудном детстве
15 августа, 22:30
Олимпиада-2024
Скандальную боксершу наградили после Олимпиады-2024
15 августа, 19:06
Олимпиада-2024
Призер Олимпиады отреагировал на подарки для Сметова в Казахстане и пошутил про асфальт
15 августа, 17:04
Олимпиада-2024
Боксеров Узбекистана разоблачили после триумфа на Олимпиаде-2024
© 2008 - 2024 ТОО «EML»