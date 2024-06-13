Решена судьба российских теннисистов на Олимпиаде-2024

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Сегодня 19:45
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила до Олимпийских игр‑2024 в Париже всех сильнейших российских теннисистов, которые попадают на Игры по рейтингу, передают Vesti.kz.

Таким образом, на предстоящих Играх сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

"Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19-го числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что все зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет", - сказал Тарпищев "Матч ТВ".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил ранее, что прошедшие отбор российские спортсмены смогут выступить в Париже в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов.

Метки:
теннис Олимпиада-2024 WTA ATP

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