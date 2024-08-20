Призеры Олимпиады-2024 из Казахстана честно высказались про качество медалей

Бронзовые призеры Олимпиады-2024 дзюдоист Гусман Кыргызбаев и боксерша Назым Кызайбай честно высказались о качестве выигранных медалей, передает Vesti.kz

Во время соревнований в Париже (Франция) многие призеры Игр жаловались на качество наград.

"Когда я был во Франции, медаль всегда висела на моей шее, даже в самолете я смотрел на нее, она хорошо выглядела. Но когда я уже приземлился в Алматы, когда меня встречали, много людей ее держали в руках, дома, на тое. И потом я уже посмотрел, она стерлась в некоторых местах. У бронзовой медали такое качество, не очень хорошее. Но дизайн медали очень крутой, мне сильно понравился. И в целом, какая медаль не была, она олимпийская, нам будет нравится в любом случае, даже если сломается", - сказал Кыргызбаев.