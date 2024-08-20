Призеры Олимпиады-2024 из Казахстана честно высказались про качество медалей

Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
Сегодня 13:05
©Турар Казангапов

Бронзовые призеры Олимпиады-2024 дзюдоист Гусман Кыргызбаев и боксерша Назым Кызайбай честно высказались о качестве выигранных медалей, передает Vesti.kz

Во время соревнований в Париже (Франция) многие призеры Игр жаловались на качество наград.

"Когда я был во Франции, медаль всегда висела на моей шее, даже в самолете я смотрел на нее, она хорошо выглядела. Но когда я уже приземлился в Алматы, когда меня встречали, много людей ее держали в руках, дома, на тое. И потом я уже посмотрел, она стерлась в некоторых местах. У бронзовой медали такое качество, не очень хорошее. Но дизайн медали очень крутой, мне сильно понравился. И в целом, какая медаль не была, она олимпийская, нам будет нравится в любом случае, даже если сломается", - сказал Кыргызбаев.

С дзюдоистом согласилась и Кызайбай.

"Я видела в социальных сетях, что спортсмены жаловались на качество медали. Потом, когда я сама ее получила и много раз в руках держала, если честно сказать, качество плохое. Снаружи она уже немного стерлась. Но в целом, медаль очень красивая, сколько медалей я выиграла в боксе - олимпийская медаль самая красивая", - отметила Назым.

Напомним, что Кызайбай и Кыргызбаев завоевали бронзовые награды. Также тройку призеров замкнули стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле. Серебряными призерами стали: гимнаст Нариман Курбанов, боксер Нурбек Оралбай и борец греко-римского стиля Демеу Жадраев. Единственное золото на счету дзюдоиста Елдоса Сметова.

Метки:
Кызайбай Назым Олимпиада-2024 Кыргызбаев Гусман Бокс Дзюдо

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:43
Олимпиада-2024
Призер Олимпиады из Казахстана сделала признание о деньгах за медали
Сегодня , 13:24
Олимпиада-2024
Назым Кызайбай раскрыла секрет успеха на Олимпиаде-2024
Сегодня , 13:05
Олимпиада-2024
Призеры Олимпиады-2024 из Казахстана честно высказались про качество медалей
Сегодня , 10:23
Олимпиада-2024
Призерам Олимпиады-2024 подарили машины и квартиры в Алматы
Сегодня , 10:02
Олимпиада-2024
Назым Кызайбай разоблачила Ангелину Лукас
Сегодня , 09:41
Олимпиада-2024
Тренер сборной Узбекистана вынес вердикт финалу казахского боксера на Олимпиаде-2024
Вчера , 17:41
Олимпиада-2024
Призер Олимпиады по боксу вскружил голову "Мисс Кыргызстан": подробности
Вчера , 15:10
Олимпиада-2024
Двукратная чемпионка мира по боксу из Казахстана приняла решение о карьере
Вчера , 14:56
Олимпиада-2024
Вслед за Джалоловым: кто из боксеров Узбекистана пойдет в профи после Олимпиады-2024
Вчера , 14:41
Олимпиада-2024
WBC принял решение по Джалолову после триумфа на Олимпиаде
© 2008 - 2024 ТОО «EML»