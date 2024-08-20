Призерам Олимпиады-2024 подарили машины и квартиры в Алматы

Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
Сегодня 10:23
©Акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с призерами Олимпийских игр и вручил им денежные сертификаты и ключи от автомобилей, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Спортсмены, среди которых серебряный призер гимнаст Нариман Курбанов и бронзовые медалисты: дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксерша Назым Кызайбай, стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев получили сертификатами на квартиры и денежные вознаграждения.

Все призеры получили сертификаты на пять и четыре миллиона тенге и ключи от новых автомобилей.


Остальные алматинские спортсмены, представлявшие страну на Олимпиаде и тренерский состав, также получили денежное вознаграждение.

Метки:
Олимпиада-2024 Курбанов Нариман Кызайбай Назым Алматы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:43
Олимпиада-2024
Призер Олимпиады из Казахстана сделала признание о деньгах за медали
Сегодня , 13:24
Олимпиада-2024
Назым Кызайбай раскрыла секрет успеха на Олимпиаде-2024
Сегодня , 13:05
Олимпиада-2024
Призеры Олимпиады-2024 из Казахстана честно высказались про качество медалей
Сегодня , 10:23
Олимпиада-2024
Призерам Олимпиады-2024 подарили машины и квартиры в Алматы
Сегодня , 10:02
Олимпиада-2024
Назым Кызайбай разоблачила Ангелину Лукас
Сегодня , 09:41
Олимпиада-2024
Тренер сборной Узбекистана вынес вердикт финалу казахского боксера на Олимпиаде-2024
Вчера , 17:41
Олимпиада-2024
Призер Олимпиады по боксу вскружил голову "Мисс Кыргызстан": подробности
Вчера , 15:10
Олимпиада-2024
Двукратная чемпионка мира по боксу из Казахстана приняла решение о карьере
Вчера , 14:56
Олимпиада-2024
Вслед за Джалоловым: кто из боксеров Узбекистана пойдет в профи после Олимпиады-2024
Вчера , 14:41
Олимпиада-2024
WBC принял решение по Джалолову после триумфа на Олимпиаде
© 2008 - 2024 ТОО «EML»