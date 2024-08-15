Призер Олимпиады отреагировал на подарки для Сметова в Казахстане и пошутил про асфальт

Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
15 августа 19:06 Комментарии 1
©Сали Сабиров

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов в интервью Barys Media ответил на вопросы по поводу того, как его встретили на родине после триумфа на Олимпийских играх-2024 в Париже, где он выиграл серебряную медаль, передают Vesti.kz.

Продолжение
Самородов сделал признание о главной звезде сборной Казахстана
15 августа 20:59  
Сборная Казахстана оформила разгром в матче с "Барысом" перед отбором на Олимпиаду
15 августа 21:41  
Сенсация состоялась в первом матче Рыбакиной после Олимпиады
15 августа 22:44  
Тренера в отставку? "Ордабасы" вылетел из еврокубков
15 августа 22:54  

- Вы довольны тем, как вас в Казахстане встретили? Мы вот видим, как Елдоса Сметова встретили, ему там дарят машины, квартиры. Вам не показалось, что вас будто обделили вниманием?

- Ну, да это историческая медаль. Но я скажу так, я и не рассчитывал, что меня будут встречать как суперчемпиона. То есть мы знаем, что борьба, бокс, дзюдо - это вид номер 1 и огромные деньги туда вливаются. Мы гимнасты, у нас не такая богатая федерация и не такой знаменитый вид спорта. Поэтому я и не ожидал, что меня встретят как-то с машинами. Нет-нет. Я вполне доволен, что пришли люди меня поддержать. А что Елдосу Сметову дали машину, квартиру?.. Посмотрим, что будет у меня...

- Асфальт на вашей улице наверняка уже постелен? (У дома Сметова положили новый асфальт).

- (Смеется). Да-да, я хотел записать видео шуточное с таким сюжетом. Нет, никакого асфальта не было разумеется. Ну может быть только за золото постелили бы.


Напомним, Курбанов является первым в истории Казахстана призером Олимпийских игр по гимнастике. В финале упражнений на коне он заработал 15,433 балла и занял второе место.

"Да, читаю много комментариев". Призер Олимпиады - о популярности и подарках в Казахстане

Метки:
Курбанов Нариман Олимпиада-2024 Казахстан
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:00
Олимпиада-2024
"Очень благодарна". Бегунья из Кыргызстана рассказала о помощи казахстанцев на Олимпиаде
Вчера , 23:10
Олимпиада-2024
В России оценили выбор нового тренера сборной Казахстана по боксу
Вчера , 20:41
Олимпиада-2024
Казахстан? Известный промоутер решил подписать боксеров с Олимпиады-2024
Вчера , 19:24
Олимпиада-2024
Историческому призеру Олимпиады подарили машину в Казахстане
Вчера , 16:51
Олимпиада-2024
Сборная Казахстана по боксу получила нового тренера
Вчера , 13:00
Олимпиада-2024
"Она выше и руки длиннее". Кызайбай сделала признание о скандальной боксерше
Вчера , 11:24
Олимпиада-2024
Назым Кызайбай рассказала о работе в поле и трудном детстве
15 августа, 22:30
Олимпиада-2024
Скандальную боксершу наградили после Олимпиады-2024
15 августа, 19:06
Олимпиада-2024
Призер Олимпиады отреагировал на подарки для Сметова в Казахстане и пошутил про асфальт
15 августа, 17:04
Олимпиада-2024
Боксеров Узбекистана разоблачили после триумфа на Олимпиаде-2024
© 2008 - 2024 ТОО «EML»