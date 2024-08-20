Призер Олимпиады из Казахстана сделала признание о деньгах за медали

Бронзовый призер Олимпийских игр в Париже стрелок Александра Ле заявила, что деньги не являются главной мотивацией для спортсменов, передает Vesti.kz.

Такое мнение спортсменка выразила сегодня, 20 августа, на пресс-конференции в Алматы.

- Некоторые страны, например Великобритания, не выплачивают спортсменам призовые за медали Олимпийских игр. При этом у Великобритании 65 медалей. Скажите, пожалуйста, были ли призовые мотивацией для вас на Олимпиаде? Боролись бы вы за медали, если бы деньги за медали не выплачивались?

- Я считаю, что главная мотивация для спортсменов - это перебороть себя и показать свой город, свою страну в наилучшем свете. Показать все старания, ради которых спортсмен шел по этому пути.

Никакие деньги, никакие призовые не сравнятся с теми ощущениями, теми эмоциями, которые мы получили на пьедестале, - заявила Ле.