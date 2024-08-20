Призер Олимпиады из Казахстана сделала признание о деньгах за медали
Бронзовый призер Олимпийских игр в Париже стрелок Александра Ле заявила, что деньги не являются главной мотивацией для спортсменов, передает Vesti.kz.
Бронзовый призер Олимпийских игр в Париже стрелок Александра Ле заявила, что деньги не являются главной мотивацией для спортсменов, передает Vesti.kz.
Такое мнение спортсменка выразила сегодня, 20 августа, на пресс-конференции в Алматы.
- Некоторые страны, например Великобритания, не выплачивают спортсменам призовые за медали Олимпийских игр. При этом у Великобритании 65 медалей. Скажите, пожалуйста, были ли призовые мотивацией для вас на Олимпиаде? Боролись бы вы за медали, если бы деньги за медали не выплачивались?
- Я считаю, что главная мотивация для спортсменов - это перебороть себя и показать свой город, свою страну в наилучшем свете. Показать все старания, ради которых спортсмен шел по этому пути.
Никакие деньги, никакие призовые не сравнятся с теми ощущениями, теми эмоциями, которые мы получили на пьедестале, - заявила Ле.
Напомним, что Александра в дуэте с Исламом Сатпаевым завоевала первую медаль Олимпийских игр в Париже для сборной Казахстана. На их счету бронзовая награда. К слову, за свое выступление на главном старте четырехлетия, Ле выиграла 30 миллионов тенге.
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