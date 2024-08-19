Призер Олимпиады по боксу вскружил голову "Мисс Кыргызстан": подробности

Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
Вчера 17:41
©instagram.com/boxingkyrgyzstan

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция) кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу объявил о скорой свадьбе, сообщают Vesti.kz.

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Напомним, Сейитбек уулу стал первым в истории Кыргызстана обладателем олимпийской медали по боксу. После возвращения из Парижа он заявил о намерении жениться в этом году.

Недавно в сети появилось видео, на котором боксер сделал предложение своей девушке. Она ответила согласием.

Фото: instagram/ashimovv_

Как пишет 24kg, избранницу зовут Сервиноз. Она обладательница титула "Мисс Кыргызстан".

Сама свадьба запланирована на 24 августа.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Сейитбек уулу завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов, уступив в финале Абдумалику Халокову из Узбекистана.

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Метки:
Кыргызстан Бокс Олимпиада-2024

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