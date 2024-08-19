Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция) кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу объявил о скорой свадьбе, сообщают Vesti.kz.
Напомним, Сейитбек уулу стал первым в истории Кыргызстана обладателем олимпийской медали по боксу. После возвращения из Парижа он заявил о намерении жениться в этом году.
Недавно в сети появилось видео, на котором боксер сделал предложение своей девушке. Она ответила согласием.
Как пишет 24kg, избранницу зовут Сервиноз. Она обладательница титула "Мисс Кыргызстан".
Сама свадьба запланирована на 24 августа.
Напомним, на Олимпиаде-2024 Сейитбек уулу завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов, уступив в финале Абдумалику Халокову из Узбекистана.
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