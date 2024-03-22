Президент Франции может повлиять на "Реал" из-за Мбаппе и Олимпиады

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Сегодня 20:34
©PSG

Мадридский "Реал" не собирается отпускать своих французских игроков на Олимпиаду-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника это решение может затронуть и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, который, как сообщается, уже подписал контракт с клубом из Мадрида. Тем не менее, сам футболист намерен принять участие в олимпийском турнире.

Как указывает источник, если "Реал" не изменит своего решения относительно Мбаппе, то президент Франции Эммануэль Макрон может вмешаться в ситуацию и убедить клуб отпустить 25-летнего нападающего на Олимпийские игры.

Мбаппе создал проблемы президенту Франции

Ожидается, что летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Метки:
Олимпиада-2024 Франция Париж Реал Мадрид Футбольные трансферы ПСЖ Мбаппе Килиан

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