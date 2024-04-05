Последний шанс! Как боксеров из Казахстана отберут на Олимпиаду

Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
Сегодня 11:11
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Казахстанские боксеры узнали хорошие новости в преддверии мирового лицензионного турнира в Бангкоке (Таиланд), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 63,5 килограмма будут разыграны пять лицензий на Олимпийские игры, которые пройдут летом в Париже.

В частности, согласно регламента неудачно выступившие в 1/4 финала, оспорят последнюю пятую лицензию между собой (четыре боксера).

Таким образом, в Таиланде обладатели путевок в большинстве весовых категорий будут определены до стадии четвертьфиналов на безмедальном турнире.

Что касается женских соревнований, то кроме весовой категории до 60 килограммов, в остальных весах будет разыграно четное количество путевок (по четыре). В весе до 60 килограммов предусмотрены только три лицензии - две достанутся финалисткам, а еще одну получит победительница утешительного финала.

Отметим, второй, заключительный лицензионный турнир пройдет в Бангкоке с 23 мая по 5 июня.

Но до этого в сборной Казахстана пройдет внутренний отбор: с 8 по 10 апреля в Астане состоится мини-турнир, победитель которого и отправится в Бангкок бороться за последнюю путевку на Олимпиаду.

На турнире выступят пять казахстанских боксеров: Серик Темиржанов, Мухаммедсабыр Базарбайулы, Ертуган Зейнуллинов, Жандос Кыдыралиев, Дулат Бекбауов. Еще один боксер Торехан Сабырхан, брат Махмуда Сабырхана, не выступит в отборе в весовой категории 63,5 килограмма. По правилам МОК, в Олимпийских играх могут участвовать боксеры, которым на 1 января исполнилось 19 лет. Торехану - 18.

В женской сборной у Казахстана еще нет лицензий в пяти весах (50, 54, 60, 66 и 75 кг). На Олимпиаду пока отобралась только Карина Ибрагимова (57 кг).

Напомним, в отборе на Олимпиаду в итальянском Бусто-Арсицио обладателями олимпийских квот стали Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) и Айбек Оралбай (до 92). Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) завоевал лицензию на Азиатских играх-2023.

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024

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