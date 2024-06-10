Обидным поражением завершился матч олимпийской сборной Узбекистана

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Сегодня 22:30
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Олимпийская сборная Узбекистана по футболу сыграла товарищеский матч против команды Мали, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Ташкенте завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый мяч был забит на 48-й минуте: отличился Диарра Тиамоко. Спустя десять минут Хусайн Норчаев сравнял счет, а победу африканской команде принес Вильсон Ласса, отличившийся на 89-й минуте с пенальти.

Защитник сборной Узбекистана и алматинского "Кайрата" Иброхимхалил Юлдашев принял участие в этой игре.

Отметим, 7 июня Узбекистан и Мали сыграли вничью - 1:1.

Напомним, сборная Узбекистана ведет подготовку к Олимпиаде-2024. На играх в Париже Узбекистан сыграет в группе C, ее соперниками будут команды Испании, Египта и Доминиканской Республики.

Метки:
Узбекистан Мали Олимпиада-2024 Футбол Кайрат ФК

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