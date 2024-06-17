Мбаппе отреагировал на запрет "Реала" выступить ему на Олимпиаде

Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
Сегодня 22:00
©facebook.com/equipedefrance

Новичок "Реала" французский нападающий Килиан Мбаппе высказался о решении своего нового клуба запретить ему сыграть на домашней Олимпиаде, сообщают Vesti.kz.

Звездный форвард мечтал сыграть за сборную Франции на играх в Париже. Но мадридский клуб принял решение не отпускать Мбаппе на Олимпиаду в связи с тем, что это дебютный сезон футболиста в команде.

"Что касается Олимпиады, то позиция моего клуба ясна, я ее понимаю, на турнир не поеду. Будучи новичком, я принимаю мнение клуба. Надеюсь, наша команда победит на играх", - цитирует Мбаппе Tribalfootball.com.

Мбаппе подписал с "Реалом" пятилетний контракт. В прошлом сезоне чемпионата Франции 25-летний нападающий провел 29 матчей, забил 27 голов (из них шесть с пенальти) и сделал семь результативных передач.

Мбаппе с 2017 года выступал за ПСЖ, в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

Напомним, игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа этого года. На данный момент Мбаппе находится в расположении национальной команды Франции, которая стартует на чемпионате Европы в Германии.

Метки:
Мбаппе Килиан Франция Реал Мадрид Олимпиада-2024

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:00
Олимпиада-2024
Мбаппе отреагировал на запрет "Реала" выступить ему на Олимпиаде
Сегодня , 17:39
Олимпиада-2024
Конкурентка Рыбакиной приняла неожиданное решение по Олимпиаде
Сегодня , 15:00
Олимпиада-2024
18-летний спортсмен погиб за 39 дней до начала Олимпиады-2024
14 июня, 22:11
Олимпиада-2024
Казахстанскому борцу подарили автомобиль за выход на Олимпиаду
13 июня, 19:45
Олимпиада-2024
Решена судьба российских теннисистов на Олимпиаде-2024
13 июня, 17:10
Олимпиада-2024
Месси принял окончательное решение по Олимпиаде
12 июня, 11:28
Олимпиада-2024
Казахстан получил еще одну лицензию на Олимпиаду-2024
11 июня, 12:00
Олимпиада-2024
Названа главная надежда Казахстана в боксе на Олимпиаде-2024
11 июня, 08:20
Олимпиада-2024
В сборной Казахстана раскрыли план подготовки боксеров к Олимпиаде-2024
10 июня, 22:30
Олимпиада-2024
Обидным поражением завершился матч олимпийской сборной Узбекистана
© 2008 - 2024 ТОО «EML»