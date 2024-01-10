Кункабаев нашел "ключ" к победе над Джалоловым? Тренер сделал заявление на Олимпиаду

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Сегодня 10:17
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Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов высказался о противостоянии между лидером команды Камшыбеком Кункабаевым и его главным соперником из Узбекистана Баходиром Джалоловым, передают Vesti.kz

- На Азиаде Кункабаев вышел на ринг против знакомого для себя боксера Баходира Джалолова. Можем отметить, что он выступил очень хорошо. В интервью после боя сам Камшыбек сказал, что доволен своим выступлением. Не стал чемпионом, но хотя бы получил лицензию. Можно ли сказать, что Кункабаев почти нашел "ключ" к победе над Джалоловым?

- Соглашусь с вами, так как Камшыбек - один из самых сильных боксеров своей весовой категории во всем мире. Джалолов это чувствует и уважает Камшыбека. Баходир не чувствует ни одного соперника, кроме Кункабаева. Они очень хорошо знают друг друга. Уверен, что оба будут тщательно готовиться к Олимпиаде в Париже, - цитирует тренера Meta-ratings.kz.

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Напомним, их противостояние является самым ожидаемым для поклонников бокса. До 2019 года Кункабаев вел 3:1 по личным встречам, однако затем Джалолов выиграл семь боев подряд (Прим. - в феврале казахстанец из-за травмы не вышел на ринг против узбекского боксера на "Кубке Странджа" перед четвертьфинальным поединком).

Последняя очная битва состоялась в финале Азиды (свыше 92 килограммов) в китайском Ханчжоу, где Джалолов вновь победил Кункабаева.

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Олимпиада-2024

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