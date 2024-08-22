Казахстанская дзюдоистка прославилась после сравнения с олимпийской чемпионкой

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Сегодня 22:35
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Казахстанская дзюдоистка Галия Тынбаева рассказала о сравнении с олимпийской чемпионкой из Японии Утой Абэ, передают Vesti.kz.

24-летняя японка выиграла золото на Олимпиаде-2024 в Токио, а в Париже завоевала две серебряные медали. Пользователи социальных сетей отметили схожесть Абэ с казахстанской дзюдоисткой.

"Схожести как таковой я не наблюдала, может быть, внешне. Но она больше для меня пример для подражания, поскольку Ута не только очень красивая, она и потрясающая дзюдоистка.

Она для меня пример как бороться, как держать себя. Для кого-то мы похожи, для кого-то нет. Недавно только начали говорить об этом, что мы похожи, но я сама этого не замечала", - рассказала 24-летняя Тынбаева в интервью Tengri Sport.


- Вас как-то это напрягает?

"Нет, вообще не напрягает. Абсолютно ровно. Если я для кого-то похожа с ней, то окей. Если не похожа, то тоже окей", - уточнила дзюдоистка.

Напомним, Абэ сенсационно проиграла в 1/8 финала весовой категории до 52 килограммов будущей чемпионке Олимпийских игр-2024 Диере Келдиеровой из Узбекистана. После схватки она расплакалась.

Абэ - четырехкратная чемпионка мира (2018, 2019, 2022, 2023).

Тынбаева в этом году выиграла золото "Большого шлема" в Астане и стала бронзовой призеркой чемпионата Азии в Гонконге. Однако на ОИ-2024 отправилась ее партнер по команде Абиба Абужакынова.

Метки:
Дзюдо Олимпиада-2020 Япония Олимпиада-2024

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