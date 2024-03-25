Казахстан завоевал лицензию на Олимпиаду-2024 в гимнастике

Казахстанец Данил Мусабаев завоевал лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция) в батутной гимнастике, сообщают Vesti.kz.
25-летний Мусабаев стала обладателем олимпийской квоты по итогам пятого этапа Кубка мира по батутной гимнастике, который прошел в немецком Котбусе. Здесь казахстанец занял 47-е место и набрал 56.560 балла.
Результаты Мусабаева на предыдущих этапа[ Кубка мира:
Португалия (2023 год) - 9-е место (58.660 балла);
США (2023) - 20-е место (58.710 балла);
Беларусь (2023) - 41-е место (56.450 балла);
Азербайджан (2024) - 21-е место (58.720 балла).
Теперь в копилке сборной Казахстана 31 лицензия в Париж-2024.