Казахстан завоевал лицензию на Олимпиаду-2024 в гимнастике

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Сегодня 16:30
©Tengrinews/Турар Казангапов

Казахстанец Данил Мусабаев завоевал лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция) в батутной гимнастике, сообщают Vesti.kz.

25-летний Мусабаев стала обладателем олимпийской квоты по итогам пятого этапа Кубка мира по батутной гимнастике, который прошел в немецком Котбусе. Здесь казахстанец занял 47-е место и набрал 56.560 балла.

Результаты Мусабаева на предыдущих этапа[ Кубка мира:

Португалия (2023 год) - 9-е место (58.660 балла);
США (2023) - 20-е место (58.710 балла);
Беларусь (2023) - 41-е место (56.450 балла);
Азербайджан (2024) - 21-е место (58.720 балла).

Теперь в копилке сборной Казахстана 31 лицензия в Париж-2024.

Метки:
Олимпиада-2024

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