Казахстан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду-2024

В Бангкоке (Таиланд) завершился чемпионат Азии по стрельбе из лука, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы управления развития спорта Министерства туризма и спорта РК, мужская сборная Казахстана завоевала серебряную медаль в классической стрельбе из лука и получила лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.

За нашу команду выступали Ильфат Абдуллин, Даулеткелди Жанбырбай и Александр Еременко.

Золото в этой дисциплине взяла Южная Корея, а бронза досталась Индонезии. На пути к финалу казахстанская сборная одолела команды Японии, Индии и Китайского Тайбэя.

"Главное - это вера в себя. Мы не думали о соперниках, только о своих результатах. Благодаря вере и характеру мы стали командой и добились этой победы. Я верю в себя и нашу команду. Мы сделаем все возможное, чтобы всей командой завоевать медаль в Париже", - сказал Ильфат Абдуллин.