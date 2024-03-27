Казахстан определился с составом на лицензионный Кубок мира по тяжелой атлетике

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Сегодня 19:34
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С 31 марта по 11 апреля в Пхукете (Таиланд) состоится лицензионный Кубок мира по тяжелой атлетике, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В этом соревновании нашу страну представят шесть спортсменов. Айнур Абыхалыкова в весе до 49 килограмм и Сергей Петрович в категории до 89 килограмм - поборются за олимпийские лицензии. Для того, чтобы получить путевку в Париж, спортсменам необходимо, чтобы соперники из топ-10 не смогли превзойти их результаты.

Также в состязаниях примут участие девушки Дарья Балабаюк (59 кг) и Айсамал Сансызбаева (свыше 87 кг), а также парни Ерназ Алпысов (55 кг) и Мейрам Султан (109 кг).

"На недавних сборах в Алматинской области Сергей в сумме поднял 375 кг, если он покажет в Таиланде аналогичный результат, то, в принципе, у него хорошие шансы для получения олимпийской путевки. В любом случае, все мы ждем хорошего выступления", - отметил главный тренер сборной Даурен Бекмуханбетов.

Напомним, что казахстанские тяжелоатлеты принимали участие на всех Олимпиадах с 1996 года.

Метки:
Тяжелая атлетика Олимпиада-2024

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