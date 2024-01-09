В сборной Казахстана по боксу назревает скандал: действующий чемпион мира Асланбек Шымбергенов может пропустить Олимпийские игры-2024 в Париже, ему уже нашли замену, сообщают Vesti.kz.

Напомним, капитан сборной выиграл чемпионат мира-2023 в Ташкенте в олимпийском весе (до 71 килограммов). После этого была бронза на Азиатских играх, но там не обошлось без "ограбления". Так, в 1/4 финала Шымбергенов сотворил сенсацию: нокаутировал чемпиона мира из Узбекистана Асадхуджу Муйдинхуджаева, проиграв ему два стартовых раунда. Но уже в полуфинале казахстанец раздельным решением судей (2:3) уступил японцу Севону Окадзаве. Выход в финал соревнований принес бы капитану лицензию на Олимпиаду-2024.

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В декабре в Астане Шымбергенов принял участие в "Ночи чемпионов IBA", где вышел в ринг против действующего профи-боксера из Мексики - Хосе Мигеля Боррего (20-4, КО 17). Все закончилось быстро и печально - казахстанец в четвертом раунде побывал в нокдауне, после Боррего попытался его добить, вынудив угол соперника выбросить полотенце.

На этом же шоу выступил Данияр Елеусинов. Олимпийский чемпион-2016 не проводил поединки более двух лет. Елеусинов победил Джабулани Макенса из ЮАР решением судей, а сам бой прошел в олимпийском весе Шымбергенова.

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"В конце декабря-2023 и начале января-2024 кулуары стали полниться слухами: в Казахстане всерьез обсуждается вопрос о замене на Олимпиаде Шымбергенова на Елеусинова. Так как разговоры эти неофициальные, то никаких официальных подтверждений со стороны минспорта и федерации бокса не будет. Опровержения - пожалуйста. Но источник, знакомый с ситуацией, сообщил Sportarena.kz, что данные пересуды "построены не на пустом месте".

"Мол, Елеусинов в свое время показал агашкам, на что способен на Олимпиаде, а в Париже стране, как воздух, нужна золотая медаль, чтобы не повторился токийский кошмар. И поэтому о таких вещах, как спортивный принцип, прозрачность отбора, вполне могут позабыть." - отметил инсайдер.

Впрочем, данное развитие событий возможно только при одном условии: если на первом мировом квалификационном турнире, который пройдет в феврале-марте, Асланбек Шымбергенов не завоюет именную олимпийскую лицензию. Тогда вопрос "кто отправится на второй, заключительный отбор" разгорится с новой силой.

Несколько лет назад Асланбека уже "кинули" с токийской Олимпиадой. Тогда главный тренер сборной из Карагандинской области в итоге решил, что в Токио должен выступить боксер из "своего" региона. В итоге Аблайхан Жусупов отправился домой после первого же боя. А Асланбек долго ждал своего шанса. За это время он все и всем доказал. И не хотелось бы, чтобы у боксера украли его мечту", - пишет издание.

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Отметим, что на данный момент в активе Казахстана две олимпийские лицензии в боксе. Их обладателями стали Камшыбек Кункабаев, выступающий в весовой категории свыше 92 килограммов, и Карина Ибрагимова (до 57 килограммов).