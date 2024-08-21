Головкин уволил генсекретаря НОК

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Сегодня 11:51
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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин отозвал полномочия генерального секретаря Жанар Утешевой, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.

"Полномочия Генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом Президента Национального Олимпийского комитета Казахстана.

Кроме того, на рассмотрение членов Генеральной Ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой Ж. из состава исполнительного комитета в качестве Генерального секретаря в связи с утратой доверия", - говорится в заявлении.

Отметим, что Утешева занимала этот пост с 28 февраля этого года. С 2013 года она является PR-консультантом и менеджером Головкина.

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