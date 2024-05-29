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Бой казахстанки с чемпионкой мира определил неудачницу отбора на Олимпиаду

Бой казахстанки с чемпионкой мира определил неудачницу отбора на Олимпиаду
©КФБ

Казахстанская боксерша Римма Волосенко проиграла Анкушите Боро из Индии и потеряла шансы попасть на Олимпийские игры в Париже, передает Vesti.kz.

Противостояние в весе до 60 килограмм завершилось со счетом 4:1 в пользу ее соперницы. Теперь Боро поборется за единственную путевку в этом дивизионе, а Волосенко отправится домой.

При этом Боро выигрывала молодежный чемпионат мира.

Ранее женская сборная Казахстана осталась без лицензии в весовой категории до 54 килограммов. Позднее неудача сопутствовала нашей спортсменке в весе до 66 килограммов.

Сегодня от Казахстана также будет боксировать единственный парень Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63.5 килограмма), подробности - здесь.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Бокс Олимпиада-2024

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