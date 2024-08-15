Боксеров Узбекистана разоблачили после триумфа на Олимпиаде-2024

Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
15 августа 17:04
©instagram.com/boxinguzbekistan_official

Авторы популярных YouTube-каналов о боксе поделились мнением по поводу триумфа сборной Узбекистана на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

Продолжение
Месси продали за 700 миллионов: известен покупатель
15 августа 17:34  
Алип возвращается в "Кайрат": подробности
15 августа 18:08  
Алип уйдет из "Зенита"? У казахстанца к травме добавилась новая проблема
15 августа 18:30  
Призер Олимпиады отреагировал на подарки для Сметова в Казахстане и пошутил про асфальт
15 августа 19:06  

На Олимпиаде узбекские боксеры завоевали пять золотых медалей. Чемпионами стали Хасанбой Дусматов (до 51 килограмма), Абдумалик Халоков (57), Асадхуджи Муйдинхуджаев (71), Лазизбек Муллажонов (92) и Баходир Джалолов (92+).

"Узбекистан с отрывом занял первое место - пять золотых медалей. Вопрос: это боксеры из Узбекистана так хорошо бились или просто остальные были не такие сильные? Не знаю, мне не показалось, что они какие-то сверхтерминаторы. Просто у каждого добротный, качественный бокс", - говорит автор YouTube-канала "Лаборатория бокса".

При этом Дусматов и Джалолов стали двукратными олимпийскими чемпионами.

"А я, когда увидел пять золотых медалей из семи возможных, просто был в шоке. Вау! Как вообще? Я думаю, они сотворили историю", - считает автор из "Студии бокса Виктора Ялымова".

Сколько боксеры из Узбекистана заработали за 5 золотых на Олимпиаде-2024

Для сравнения, мужская сборная Казахстана была представлена в Париже в семи весовых категориях, но только один боксер завоевал медаль - Нурбек Оралбай стал серебряным призером.

Накануне главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов и еще 10 специалистов были уволены. Подробности - тут.

Это провал? Сборная Казахстана по боксу осталась без золота на Олимпиаде-2024

Метки:
Узбекистан Олимпиада-2024 Бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:00
Олимпиада-2024
"Очень благодарна". Бегунья из Кыргызстана рассказала о помощи казахстанцев на Олимпиаде
Вчера , 23:10
Олимпиада-2024
В России оценили выбор нового тренера сборной Казахстана по боксу
Вчера , 20:41
Олимпиада-2024
Казахстан? Известный промоутер решил подписать боксеров с Олимпиады-2024
Вчера , 19:24
Олимпиада-2024
Историческому призеру Олимпиады подарили машину в Казахстане
Вчера , 16:51
Олимпиада-2024
Сборная Казахстана по боксу получила нового тренера
Вчера , 13:00
Олимпиада-2024
"Она выше и руки длиннее". Кызайбай сделала признание о скандальной боксерше
Вчера , 11:24
Олимпиада-2024
Назым Кызайбай рассказала о работе в поле и трудном детстве
15 августа, 22:30
Олимпиада-2024
Скандальную боксершу наградили после Олимпиады-2024
15 августа, 19:06
Олимпиада-2024
Призер Олимпиады отреагировал на подарки для Сметова в Казахстане и пошутил про асфальт
15 августа, 17:04
Олимпиада-2024
Боксеров Узбекистана разоблачили после триумфа на Олимпиаде-2024
© 2008 - 2024 ТОО «EML»