18-летний спортсмен погиб за 39 дней до начала Олимпиады-2024

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Сегодня 15:00
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18-летний Джексон Джеймс Райс трагически погиб за несколько недель до выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Отмечается, что юный спортсмен с британскими корнями должен был стать первым европейцем, который бы представлял государство Тонга на Олимпийских играх. Ранее он получил квоту для участия в новых соревнованиях по кайтбордингу, который является разновидностью парусного спорта.

Райс умер у себя на родине в Тонге, где нырял с лодки, 15 июня. По предварительной информации, он потерял сознание под водой. Тело Райса было найдено под лодкой, последующие попытки реанимации оказались безуспешными, о чем сообщил его отец Даррен.

Олимпийский турнир по парусному спорту состоится с 28 июля по 8 августа.

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