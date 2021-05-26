Японские СМИ призвали отменить Олимпиаду в Токио

Японская газета Asahi Shimbun, являющаяся официальным партнером летней Олимпиады в Токио, призвала отменить Игры, сообщает "Чемпионат". В материале, опубликованном на сайте издания, подчеркивается, что ситуация с пандемией коронавируса представляет собой угрозу для общественной безопасности, в связи с чем проведение Олимпиады не представляется целесообразным.

"Мы просим премьер-министра Японии Есихидэ Сугу объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене Игр. Мы далеки от ситуации, в которой каждый может быть уверен, что он будет в безопасности. К сожалению, это не так", - отмечается в материале.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!