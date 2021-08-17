"Возможно, пойду по пути Головкина". Капитан сборной Казахстана рассказал о своих планах после Олимпиады

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz свои дальнейшие планы после Олимпиады-2020. В ходе беседы, после церемонии чествования в Алматы, он расставил свои приоритеты, сделав выбор между профи и любительским рингом.

- Я с детства мечтал стать олимпийским чемпионом. Это моя главная цель. Если у меня будет выбор Олимпиада или чемпионский титул в профи, то я даже не знаю, что выберу. Пока у меня цели простые, готовиться к чемпионату мира. Постараюсь выиграть его, а параллельно буду развивать профессиональную карьеру. Слава богу, нам предоставили такую возможность, - отметил Кункабаев.

- Что Вы планируете в будущем - профи или любительская карьера?

- На самом деле не могу сказать, как будет развиваться моя карьера. Я хочу стать чемпионом Олимпиады, но не хочу мешать молодым талантам. Если кто-то будет лучше меня, то я уступлю ему дорогу. Возможно, я пойду по пути Головкина. Все узнают нашу страну благодаря ему. Он великий спортсмен. Я надеюсь, что смогу принести такую же пользу и прославлять Казахстан, - отметил Кункабаев.

Напомним, что Кункабаев стал обладателем бронзы в весовой категории свыше 91 килограмма. После олимпийского турнира спортсмен заявил, что планирует выиграть чемпионский титул в профи.

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