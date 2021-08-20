"Тренеры во мне сомневались". Бибосынов - о путевке на Олимпиаду, нокдауне в полуфинале и переживаниях матери

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по боксу Сакен Бибосынов в интервью Olympic.kz подвел итоги крупнейшего спортивного соревнования этого года. Спортсмен рассказал о препятствиях и трудностях на пути к Олимпиаде, нокдауне в полуфинале и поддержке болельщиков.

В первую очередь Сакен поблагодарил болельщиков за поддержку и теплый прием на родине.

"Увидев стольких людей, которые собрались, чтобы поддержать и встретить нас, я почувствовал себя чемпионом, а не бронзовым призером. И старшие, и младшие хвалят меня и выражают признательность за эту награду. Большое всем спасибо! Я очень рад! Конечно, мечта о том, чтобы выше всех поднять наш флаг в Токио, громко исполнить гимн и подарить стране золото все еще теплится глубоко внутри.

Но мы не можем вернуть прошлое. Одно можно сказать наверняка - я выложился на полную и бросил все силы на токийском ринге. После поражения в полуфинале я долго не мог прийти в себя. У меня даже выступили слезы, я не смог сдержать себя. Но после того, как я вернулся на родину и почувствовал такую поддержку от народа, эти негативные мысли отступили. Мои мама и два брата максимально поддерживали меня все это время. И если я смог оправдать надежды этих близких мне людей и народа, то я безмерно счастлив".

Для любого родителя приятно наблюдать за успехами и достижениями своих детей. Но трудно даже представить, что чувствует и как переживает мать, которая видит поединок своего ребенка. С уверенностью можно сказать, что каждый пропущенный удар в бою, также метко задевает ее сердце…

"Каждой маме нелегко смотреть, как ее сын участвует в бою. Моя мама вообще не смотрит мои поединки. Смотреть до конца сердце не выдерживает, только спрашивает результат встречи в конце. Так было с детства. Даже бывало, что, увидев мои ссадины, она говорила: "Бросай бокс!". Когда я повзрослел, мама поддержала мой выбор, но до сих пор не может сидеть перед телевизором, когда я нахожусь на ринге. Но материнское сердце всегда будет поддерживать и желать всего наилучшего, даже когда ты далеко. Первый вклад в мой нынешний успех внесли мои родители, братья и тренер. Я безмерно благодарен этим людям".

В своем комментарии после полуфинального поединка Сакен рассказал, что у него на свет появилась племянница, и он хочет посвятить эту награду ей.

"Нас в семье трое сыновей. У меня два брата, и когда старший брат женился, на свет появился еще один мальчик. Когда нас стало четверо парней в семье, мы все стали с нетерпением ждать девочку. И вот, по приезде в Токио я услышал радостную весть - у моего брата родилась дочка. Поэтому, не задумываясь, я посвятил свой успех этой маленькой принцессе. В принципе, возможно, кто-то и не знает, но причиной моего прихода в бокс стал старший брат. Он тоже занимался боксом, а я надевал его форму, перчатки и таки заинтересовался этим видом спорта. Я с уверенностью могу сказать, что моим первым тренером был мой родной брат Тастемир".

Возвращаясь к выступлению в Токио, Сакен рассказал о поединке против Джалаля Яфаи и нокдауне в первом раунде.

"Честно говоря, я не потерял сознание, чтобы считать это полноценным нокдауном. Я полностью контролировал ситуацию на ринге, ничего существенного не произошло. Но судьи засчитали его и отдали первый раунд сопернику со счетом 5:0. Считаю, что второй раунд я полностью выиграл. В третьем раунде мне также не полностью засчитали мои очки. Поэтому, когда я услышал окончательное решение, я дал волю слезам. После я немного поговорил с Яфаи. Он подвел к тому, что все в руках судейства и это полностью их решение. А филиппинский боксер сказал, что думал, что встретится со мной в финале. Доброжелательность оппонентов тоже стала хорошей поддержкой для меня".

Завоевание лицензии на Олимпийские игры в Токио также дались спортсмену тяжело. Он смог записать в свой актив олимпийскую квоту в самый последний момент. А после поражения в финале чемпионата Казахстана Махмуду Сабырхану многие выразили сомнение и негодование по поводу участия Сакена в Олимпиаде.

"Путевку на лицензионном турнире в Иордании я получил в самый последний момент. А после проигрыша Махмуду Сабырхану в финале чемпионата страны в социальных сетях стали публиковаться различные комментарии. Конечно, кому понравится, что человек, который едет на Олимпиаду, проиграл на первенстве страны. После этого изменилось мнение и тренеров сборной. Если помните, Международный олимпийский комитет запланировал проведение мирового отборочного турнира по боксу.

Однако в связи с пандемией от проведения этих соревнований отказались. И вот, если бы на этот турнир поехал Махмуд Сабырхан и выиграл бы лицензию, меня оставили бы дома. Еще больше подначивало то, что тренеры во мне сомневались. Я продолжал готовиться, выкладываясь на полную. Мы с личным тренером не отчаивались до самого конца. Таким образом, после того как мировой отборочный турнир не состоялся, я четко знал, что поеду на Олимпиаду. То есть только за два с половиной месяца до начала Олимпийских игр, наконец, ситуация прояснилась, и ушло переживание по этому поводу. Я уже был уверен в своем участии. Конечно, были написаны разные мнения по этому поводу. Сначала меня задевали все сообщения, а потом я все отпустил. Болельщики имеют право ждать побед от нас.

Атмосфера в команде играет большую роль. Нам нелегко дался тот факт, что боксеры выходили с турнирной сетки, и до полуфинала дошли только два спортсмена. Я чувствовал всю ответственность. Было больно осознавать, что и в других видах спорта нет золота. И я постоянно говорил себе, что должен выиграть главную награду, чего бы это не стоило. Но полуфинал вы все видели. Оказалось, что мне не суждено победить. Но после всей этой ситуации хочу сказать, что мой личный тренер Мырзагали Айтжанов занимает особое место в моей жизни и я очень благодарен ему.

Он сделал все, чтобы вырастить из меня чемпиона. До сегодняшнего дня он подготовил немало чемпионов мира и призеров Олимпиад. Теперь я хотел стать чемпионом и порадовать своего тренера. Эта мечта у меня еще в силе, я буду усердно трудиться, чтобы подарить победу и своему наставнику.

Через два месяца состоится чемпионат мира по боксу. Пока это ближайшая цель. Буду усиленно готовиться, чтобы достойно выступить".

Напомним, что у сборной Казахстана по боксу бронзовым призером еще стал Камшыбек Кункабаев. Также бронзу на Играх-2020 выиграли тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, каратисты Дархан Есадилов и Софья Берульцева, дзюдоист Елдос Сметов и борец вольного стиля Нурислам Санаев.

Фото: Reuters, Olympic.kz©

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