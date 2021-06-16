Сборная Казахстана по боксу начала подготовку к Олимпиаде в Токио

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Василий Левит. Фото: КФБ©
Новости спорта Олимпиада-2020
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Вчера 23:20

Сборная Казахстана по боксу начала учебно-тренировочный сбор к Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

Отмечается, что подготовка продлится до 26 июня.

Напомним, что на летних Играх от Казахстана выступят Сакен Бибосынов, Серик Темиржанов, Закир Сафиуллин, Абылайхан Жусупов, Абильхан Аманкул, Бекзад Нурдаулетов, Василий Левит, Камшыбек Кункабаев, Надежда Рябец.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2020 Япония


Олимпиада-2020
0
Вчера 23:20
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