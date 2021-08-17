Легкоатлетка продала медаль Олимпиады в Токио ради 8-летнего мальчика

Польская копьеметательница Мария Андрейчик сообщила, что продала свою серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в Токио ради благотворительной цели. Об этом сообщает РИА Новости.

Андрейчик выставила медаль на аукцион, чтобы собрать средства на операцию в США для 8-летнего Милоша, страдающего пороком сердца.

"Медаль, которую я выставила на прошлой неделе, была продана с аукциона. Вместе с пожертвованием победителя аукциона мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (более 100 тысяч евро)", - написала 25-летняя Андрейчик в Instagram.

Победитель аукциона сообщил, что оставит медаль у спортcменки.

Андрейчик на Олимпиаде в Токио с результатом 64,61 метра стала второй в метании копья у женщин. Золото завоевала китаянка Лю Шиин - 66,34.

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