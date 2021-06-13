Казахстанский каратист завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио

Казахстанский каратист Нурканат Ажиканов завоевал лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония), сообщает Olympic.kz.

Он успешно выступил на мировом квалификационном турнире, который в эти дни проходит в Париже (Франция), где занял первое место в весовой категории до 75 килограммов.

Отметим, что в активе сборной Казахстана по карате уже три лицензии. Ранее на Игры квалифицировались Дархан Асадилов и Молдир Жанбырбай. Карате впервые будет представлено в олимпийской программе.

Приближаемся к сотне? Кто из Казахстана уже завоевал лицензии на Олимпийские игры в Токио

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